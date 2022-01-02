Добыча нефти в России усложняется 2.01.2022, 9:59

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Какие проблемы возникли у нефтяников?

Российские нефтяные компании испытывают все больше проблем при попытке поднять добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+. Соглашение 23-х крупнейших стран-экспортеров «черного золота» позволяет РФ наращивать поставки на 100 тысяч баррелей в сутки каждый месяц, или примерно на 1 процент, пишет GuildHall.

В ноябре Россия начала отставать от плана, выбрав только половину отведенной квоты: добыча выросла на 0,49%. В декабре же неожиданно началось снижение производства нефти, сообщает ЦДУ ТЭК.

За период с 1 по 29 декабря в среднем нефтяники качали 1,487 млн. тонн в сутки — на 80 тысяч, или 0,1% меньше, чем в ноябре. В пересчете на традиционные мировые метрики добыча непосредственно нефти (без конденсата) в России составила 9,94 млн баррелей в день, при лимите ОПЕК+ в 10,18 млн баррелей.

Увеличить добычу в декабре смогли ЛУКОЙЛ (+0,9%), «Газпром нефть» (+0,6%), «Татнефть» (+0,1%). А практически весь спад производства обеспечила «Роснефть», у которой добыча просела на 2,6%.

Крупнейшая «дочка» крупнейшей нефтяной компании России — «РН-Юганскнефтегаз» — зафиксировала снижение на 1,2%, «Ванкорнефть» — на 1,7%, «Самотлорнефтегаз» — на 1,5%.

Проблемы у российских нефтяников начали появляться еще летом, когда ОПЕК+ утвердила план резкого наращивания производства, рассказали Reuters источники в отрасли. По их словам, технические сложности с возобновлением добычи возникли на старых месторождениях.

В ноябре же топ-менеджеры трех крупнейших нефтяных компаний заявили о полном практическом исчерпании свободных мощностей, за счет которых можно было бы увеличить отдачу недр. 12 ноября о досрочном использовании свободных мощностей сообщил вице-президент «Роснефти» Эрик Лирон, 24 ноября о практически исчерпанном потенциале роста добычи сообщил вице-президент «Лукойла» Павел Жданов. 19 ноября замглавы «Газпром нефти» Алексей Янкевич сказал, что свободные добычные мощности компании будут исчерпаны к концу года.

План ОПЕК+ предполагает полное восстановление добычи к доковидным уровням в апреле-2022 года. Но если другие страны постепенно поворачивают «краны» на месторождениях, Россия выйти на докризисные объемы в обозначенный срок не сможет.

В проект федерального бюджета России на 2022 года Минфин РФ заложил полное восстановление нефтедобычи к докризисному уровню — около 550 млн тонн в год. Но удерживать ее на таком уровне долго будет невозможно. Нефтяная промышленность России подошла к «исчерпанию своего естественного потенциала», и с 2027-29 гг «во всех сценариях прогнозируется падающий характер добычи нефти», говорится в проекте генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года, которую подготовило Минэнерго РФ.

Согласно документу близкий предел нефтянки связан прежде всего с изменением структуры и характера ресурсной базы, а также с ограниченным потенциалом увеличения спроса на российские нефть и нефтепродукты.

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