Смерть в новогоднюю ночь: белорус был избит и погиб после задержания милицией 2.01.2022, 12:38

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Жителю Речицы было 27 лет.

Житель Речицы — 27-летний Дмитрий Усхопов был избит в милиции и скончался в больнице в ночь с 31 декабря на 1 января.

«Флагшток» обратился к близким погибшего с просьбой рассказать детально о трагедии.

«В 23:00 в центре города на остановке «Детский мир» Димка с друзьями хотели ехать на Ритм к маме встречать Новый год. Они были в выпившем состоянии. К ним подошли сотрудники ППС, по словам очевидцев, Димка оказал неповиновение. Вызвали автопатруль с подмогой. Еще около пяти человек было в машине.

Димку доставили в РОВД. Там либо допрашивали и били, либо один раз ударили в голову или выстрелили из пневматики, я достоверно не знаю. Он потерял сознание в РОВД, его там же обливали водой, пытались реанимировать, нательная маска [оказалась] разорвана. Привезли его уже с полуголым торсом и сверху в куртке. Волосы, тело, одежда — все мокрое, оно и сейчас мокрое в морге.

В отделении ЦРБ его приняли в состоянии комы, по словам терапевта — пытались ещё реанимировать адреналином и массажем сердца, но время было потеряно. Отправили в морг и утром 01.01.2022 сделали по ложному постановлению следователя срочное вскрытие. В морг не пускали. Приехал начальник отделения судмедэкспертизы и вызвали следователя, нам показали тело.

На запястьях рук и коленках видимые синяки и кровоподтеки, на голове круглая рана. Ему делали вскрытие черепно-мозговой Коробки и брюшной полости

Клиническая смерть была зафиксирована уже при поступлении, официально после реанимационных мероприятий сотрудников ЦРБ в 01:20 ночи 01.01.2022».

В настоящее время на мать погибшего милиция оказывает давление — со слов близких, в квартире матери погибшего милиция собирается проводить обыск.

Первый заместитель начальника УВД Гомельского облисполкома Анатолий Васильев, сообщил, что в новогоднюю ночь милиция была переведена в состояние усиленного режима службы, а также, что в местах проведения массовых мероприятий не было допущено «каких-либо чрезвычайных происшествий, правонарушений или преступлений».

Судя по информации со страницы Усхопова во «ВКонтакте», парень в 2018—2019 году работал в ПУ «Речицагаз», играл в мини-футбол за предприятие. Друзья выражают соболезнования семье погибшего. У Дмитрия осталась 5-летняя дочь.

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