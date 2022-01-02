Евросоюз готовит шестой пакет санкций против режима Лукашенко 1 2.01.2022, 13:21

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Они затронут несколько сотен человек и семь отраслей белорусской экономики.

Евросоюз в этом году должен согласовать очередной, шестой пакет санкций против белорусского режима. Неофициально говорится, что в черный список с запретом на въезд в ЕС и блокированию активов в Европе планируется внести несколько сотен человек. В настоящее время это более 170 человек и несколько десятков компаний. Также под ограничения попадают 7 отраслей белорусской экономики, сообщает «Польское радио».

В Евросоюзе уже начались работы по введению дальнейших санкций против белорусского режима. "Следующий шестой раунд, нужен, потому что гибридная война, обостряется", - прокомментировал недавно министр иностранных дел Польши. Збигнев Рау рассказал об эксплуатации мигрантов, привлечении их властями в Минске из Африки и Ближнего Востока и вытеснении их через границы с Польшей, Литвой и Латвией. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что нельзя забывать о происходящем в Беларуси. "Масштабные репрессии против граждан и нарушения прав человека продолжаются», – добавил он.

Евросоюз начал вводить санкции против минского режима осенью 2020 года в ответ на фальсификации президентских выборов в августе и репрессии против граждан, в том числе польского меньшинства в Беларуси.

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