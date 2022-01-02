Сотрудница ФБК: За два дня до заселения Навального в отель там сменилась вся команда охраны 2.01.2022, 14:01

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Всеми камерами в здании, где был отравлен политик, заведовали совершенно непонятные люди.

Информаторы команды Алексея Навального рассказали о том, что за два дня до того, как оппозиционер заселился в томскую гостиницу Xander, где он был отравлен «Новичком», в отеле сменилась вся команда охраны. Об этом в подкасте The Insider рассказала сотрудница отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Мария Певчих.

«За два дня до нашего приезда, в гостинице полностью сменилась команда безопасности и охранников. И в то время, когда мы там останавливались, всеми камерами заведовали совершенно непонятные люди, то есть наш источник не знает кто это. Он только знает, что все сменилось. Для сотрудников это выглядело так, как будто наняли новый ЧОП. А мы теперь понимаем, что это был далеко не новый ЧОП, а это ФСБ. И они не то чтобы выкрали записи с камер, там изначально система была выстроена таким образом, что эти записи не оказались бы у персонала отеля», - рассказала Певчих.

Когда самолет с Навальным приземлился в Омске, его соратники вернулись в номер в томском отеле, чтобы забрать возможные улики. Между тем журналисты выяснили, что полиция изъяла из отеля все сервера системы видеонаблюдения и саму технику, обеспечивающую доступ к ней.

Совместное расследование The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel установило имена и звания сотрудников ФСБ, отравивших Навального «Новичком». Как выяснилось, отравление в Томске было уже не первой попыткой, за два месяца до этого те же ФСБшники совершили покушение на оппозиционера в Калининграде и едва не убили при этом Юлию Навальную. Ключевую роль в покушении играло специальное подразделение Института криминалистики ФСБ.

Позже были опубликованы признательные показания Константина Кудрявцева, который пообщался с Алексеем Навальным (думая, что говорит с помощником Патрушева) и рассказал множество подробностей покушения. Среди прочего он пояснил, что жизнь Навальному спасли действия пилотов и атропин, введенный скорой помощью, а также уточнил, что яд был нанесен на трусы, причем в зачистке следов ФСБшникам помогли сотрудники транспортной полиции.

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