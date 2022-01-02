Евродепутат Анна Фотыга выразила солидарность с Анжеликой Борис и Анджеем Почобутом 2.01.2022, 14:26

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Экс-министр иностранных дел Польши выпустила видеообращение.

Депутат Европейского парламента, бывший министр иностранных дел Польши Анна Фотыга поздравила с праздниками политзаключенных Анжелику Борис и Анджея Почобута:

— Эти пожелания идут из глубины моего сердца; и сердце мое сжато, потому что эти пожелания направлены политическим заключенным: всем тем, кого режим Лукашенко в Беларуси преследует и бросает в тюрьмы, но в первую очередь, моим соотечественникам, таким как Анжелика Борис и Анджей Почобут, которые подверглись беспрецедентным преследованиям.

Так было уже много раз в Польше, когда мы вынуждены были делать пожелания с болью и, однако, с большой верой в то, что новорожденный Спаситель принесет надежду и облегчение боли.

Помните, что мы с вами, что наши мысли и это пустое место за столом предназначены, прежде всего, для вас.

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