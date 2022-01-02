Павла Белоуса перевели на «Володарку»
- 2.01.2022, 19:10
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Его незаконно удерживают с 15 ноября.
Основатель магазина Symbal.by Павел Белоус переведен из изолятора на Окрестина в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске.
Об этом сообщает Telegram-канал BY_culture.
Павла Белоуса задержали 15 ноября 2021 года. Его трижды подряд наказывали административным арестом, а потом возбудили уголовное дело по ст. 342 («Организацию или подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок») Уголовного кодекса. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.
Правозащитники признали Белоуса политзаключенным.