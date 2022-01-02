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Павла Белоуса перевели на «Володарку»

  • 2.01.2022, 19:10
  • 3,052
Павла Белоуса перевели на «Володарку»

Его незаконно удерживают с 15 ноября.

Основатель магазина Symbal.by Павел Белоус переведен из изолятора на Окрестина в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске.

Об этом сообщает Telegram-канал BY_culture.

Павла Белоуса задержали 15 ноября 2021 года. Его трижды подряд наказывали административным арестом, а потом возбудили уголовное дело по ст. 342 («Организацию или подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок») Уголовного кодекса. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Правозащитники признали Белоуса политзаключенным.

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