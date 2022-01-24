Евродепутаты и конгрессмены США: Переброска российских войск в Беларусь может закончиться оккупацией 14 24.01.2022, 17:15

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На этот факт нужно ясно указать Кремлю.

Депутаты парламентов Украины, Бельгии, Эстонии, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, Испании, Европарламента и конгрессмены США в совместном заявлении заявили, что введение войск РФ в Беларуси ставят под угрозу безопасность Украины, Польши и Литвы, а также может быть планом будущей оккупации Беларуси. Об этом в Twitter заявила евродепутат, экс-глава МИД Польши Анна Фотыга.

The deployment of🇷🇺 troops to Belarus poses a threat to 🇺🇦🇵🇱 🇱🇹. It may also be part of the ultimate plan to occupy Belarus.

Any diplomatic decision on the deterrence of possible 🇷🇺 aggression a/st 🇺🇦 must not come at the expense of an independent & democratic future of Belarus. pic.twitter.com/OjRI1u8EAa — Anna Fotyga Biuro Poselskie (@AnnaFotyga_PE) January 24, 2022

Публикуем текст заявления полностью:

— Ввод российских войск в Беларусь представляет угрозу для Украины, Польши и Литвы. Это также может быть частью окончательного плана по оккупации Беларуси. Дальнейшее присутствие российских вооруженных сил по просьбе нелегитимного режима Лукашенко следует рассматривать как оккупацию Беларуси. На этот факт должно быть совершенно ясно указано в ходе текущего диалога между США и ЕС с Россией. Любое дипломатическое решение о сдерживании возможной российской агрессии против Украины не должно приниматься в ущерб независимому и демократическому будущему Беларуси.

Самуэль Коголати

Депутат Палаты Представителей, Бельгия

Жигимантас Павильонис

Депутат Сейма, Литва

Михаил Лотман

Депутат Рийгикогу, Эстония

Роберт Тышкевич

Депутат Сейма, Польша

Анна Фотыга

Член Европейского парламента, Польша

Альберто Касеро Авила

Член Генеральных Кортесов, Испания

Д-р Норберт Алоис Реттген, депутат немецкого Бундестага

Алексей Гончаренко

Депутат Верховной Рады Украины

Чарльз Фланаган

Член Нижней Палаты Парламента Ирландии

Марио Диас-Баларт, Конгрессмен Палаты представителей США

Инесса Войка

депутат Сейма, Латвия

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