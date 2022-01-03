В Гаити, где недавно убили президента, совершено покушение на премьера 3.01.2022, 8:31

фото: epa

Неизвестные пытались застрелить Анри во время церемонии в честь 218-летней годовщины независимости республики.

На премьер-министра Гаити Ариэля Анри совершено покушение, сообщает РБК со ссылкой на телеканал Telesur.

Неизвестные пытались застрелить Анри во время церемонии в честь 218-летней годовщины независимости республики, которая проходила в городе Гонаив. Нападение произошло, когда премьер выходил из храма, где проходила служба. Премьер-министр не пострадал, но при стрельбе погиб по меньшей мере один человек, еще несколько были ранены.

Как отмечает канал, вооруженные группировки ранее предупреждали Анри, что ему не стоит приезжать в Гонаив. Из-за этого на территории проведения мероприятия усилили охрану.

7 июля был застрелен президент Гаити Жовенель Моиз. Злоумышленники ворвались в его дом и открыли огонь, его жена была ранена. Убийство главы государства произошло на фоне протестов и сложной политической обстановки. Силовики задержали более 20 подозреваемых в убийстве Моиза.

10 сентября прокуратура Гаити потребовала присвоить Анри статус обвиняемого по делу об убийстве президента. Прокурор Бед-Фор Клод попросил следствие запретить ему покидать страну. На следующий день премьера вызывали в прокуратуру, после того как оператор мобильной связи подтвердил, что он разговаривал по телефону с одним из предполагаемых убийц президента через несколько часов после его гибели.

После этого Анри подписал распоряжение об отстранении прокурора от должности. На пост был назначен Франц Луи Жюст.

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