Очевидцы сообщают о серьезном ДТП под Минском 3.01.2022, 9:15

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иллюстрационное фото

Видеофакт.

Как минимум два микроавтобуса столкнулись на слуцкой трассе под Минском, сообщает onliner.by со ссылкой на очевидцев происшествия. Один из них сообщил, что, судя по всему, столкнулись пассажирский и грузовой микроавтобусы.

"Насколько я понял, лобовое, синяя маршрутка Mercedes Sprinter и грузо-пассажирский микроавтобус", — пишет читатель портала. Маршрутка, по его словам, оказалась в кювете. У нее серьезно деформирована правая сторона.Второй бус стоял на разделительной полосе, его развернуло в сторону Слуцка. Кроме того, на обочине находилось несколько десятков машин. Водители помогали пострадавшим.

"На месте я видел парня с травмой глаза, переломом ноги. Один пассажир был в тяжелом состоянии, терял сознание постоянно", — рассказал очевидец. По его словам, он насчитал как минимум четыре машины скорой помощи, которые ехали в сторону места ДТП.

В Беларуси в настоящее время наблюдаются сложные погодные условия. На дороге сильный гололед.

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