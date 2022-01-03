Очевидцы сообщают о серьезном ДТП под Минском
- 3.01.2022, 9:15
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Видеофакт.
Как минимум два микроавтобуса столкнулись на слуцкой трассе под Минском, сообщает onliner.by со ссылкой на очевидцев происшествия. Один из них сообщил, что, судя по всему, столкнулись пассажирский и грузовой микроавтобусы.
"Насколько я понял, лобовое, синяя маршрутка Mercedes Sprinter и грузо-пассажирский микроавтобус", — пишет читатель портала. Маршрутка, по его словам, оказалась в кювете. У нее серьезно деформирована правая сторона.Второй бус стоял на разделительной полосе, его развернуло в сторону Слуцка. Кроме того, на обочине находилось несколько десятков машин. Водители помогали пострадавшим.
"На месте я видел парня с травмой глаза, переломом ноги. Один пассажир был в тяжелом состоянии, терял сознание постоянно", — рассказал очевидец. По его словам, он насчитал как минимум четыре машины скорой помощи, которые ехали в сторону места ДТП.
В Беларуси в настоящее время наблюдаются сложные погодные условия. На дороге сильный гололед.