Китай открыл новый контейнерный маршрут в обход Беларуси 7 3.01.2022, 9:30

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Новый маршрут позволяет избежать сбоев в транспортировке.

С 1 января начал действовать новый мультимодальный сервис по доставке грузов из Китая в Европе. Как сообщает «Синьхуа», контейнерный поезд из 50 платформ с электроникой и другими товарами был отправлен из города Сиань в немецкий Мангейм.

Железнодорожный состав проследует в Санкт-Петербург, далее контейнеры перегрузят на судно и морем доставят в порт Мукран, откуда по железной дороге они прибудут в Мангейм. Ранее такой сервис анонсировал оператор FELB.

Протяженность маршрута составляет порядка 12,8 тыс. км. Грузы должны преодолеть это расстояние за 16-18 дней.

«Новый маршрут позволяет избежать сбоев в транспортировке, вызванных чрезмерной загруженностью нескольких станций на традиционных маршрутах через страны Восточной Европы», — говорится в сообщении «Синьхуа».

Новый маршрут обходит Беларусь и Польшу. Надо отметить, что в последние годы контейнерный транзит между Китаем и Европой через Беларусь был одним из главных источников роста грузопотоков для БЖД.

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