Сколько вытянут из Беларуси выплаты по долгам в 2022 году? 2 3.01.2022, 10:45

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Расходы казны превышают ее доходы.

Власти оценили суммы, которые пойдут на погашение и обслуживание долгов. Также чиновники посчитали, какие деньги привлекут для финансирования обязательств, пишет banki24.by.

В республиканский бюджет на 2022 год заложен среднегодовой курс доллара на уровне 2,8279 BYN за 1 USD. В данном случае курс служит скорее как расчетная величина для единообразного перевода рублевых сумм в доллары. Считать этот показатель официальной оценкой девальвации на 2022-й нельзя.

В 2022 году, в отличие от 2021-го, бюджет сверстан исходя из так называемого консервативного сценария. Из заявлений чиновников в декабре известно, что этот сценарий предусматривает переработку 12,5 млн тонн нефти на белорусских НПЗ, санкционное давление ЕС и США, а также рост ВВП Беларуси на 0,7%.

Размер дефицита республиканской казны на 2022 год определен в объеме 2,845 млрд BYN. Дефицит бюджета – это ситуация, когда расходы казны превышают ее доходы.

Как и в предыдущие годы, власти отдельно расписали источники финансирования дефицита республиканского бюджета. Согласно документам из открытого доступа, в 2022 году запланировано привлечение средств и погашение долгов на внутреннем и внешнем контурах.

В частности, в наступившем году привлечение средств внутри Беларуси от банков, иных юрлиц и физлиц оценивается чиновниками в 961,5 млн BYN. С другой стороны, на погашение основного долга перед юрлицами и физлицами из РБ уйдет 1,825 млрд BYN.

В 2022 году чиновники проведут платежи по казенным гарантиям на кредиты белорусских банков. На эти цели запланировано 495,8 млн BYN из средств республиканского бюджета.

На предоставление средств в виде бюджетных кредитов, ссуд и займов внутри страны пойдет 5,196 млрд BYN. Однако параллельно в 2022 году будет возвращено 3,011 млрд BYN.

На внешнем контуре в 2022-м тоже ожидается немалое движение денег. Например, использование кредитов международных финансовых организаций составит 1,169 млрд USD в эквиваленте.

При этом, после исключения из 1,169 млрд USD внешних госзаймов, которые предоставляются пользователям внешних госзаймов, остается ровно 1 млрд USD в эквиваленте.

Отметим, что в перечень внешних госзаймов, обслуживание и погашение которых в 2022 году проходит с привлечением денег из республиканского бюджета, включен пункт о кредите по проекту соглашения с Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР).

Кредитное сотрудничество Беларуси с МВФ, ЕБРР, ЕИБ и Всемирным банком было «подморожено» в 2020-2021 гг. Поэтому с высокой вероятностью как минимум часть из указанных 1 млрд USD – это ожидаемые деньги от ЕФСР. На погашение основного долга перед международными финансовыми организациями в 2022-м пойдет 446,4 млн USD в эквиваленте.

В 2022 году власти планируют получить кредиты иностранных государств и иных иностранных кредиторов на сумму 1,414 млрд USD в эквиваленте. Если убрать из этой суммы ресурсы, которые пойдут пользователям внешних госзаймов, остается ровно 440 млн USD.

Справочно: согласно директиве «О развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой» запланировано расширение кредитно-финансового сотрудничества на межбанковском уровне и развитие взаимовыгодных отношений с инвестфондами и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций. По планам властей ежегодное привлечение ресурсов составит не менее 500 млн USD в год в эквиваленте.

Также по директиве власти желают обеспечить привлечение заемных ресурсов из Китая для рефинансирования госдолга не менее 300 млн USD в год в эквиваленте и привлечь безвозмездную помощь китайского правительства в объеме не менее 500 млн юаней в год на развитие индустриального парка «Великий камень».

В связи с этим основные деньги из указанных 440 млн USD в 2022 году скорее всего предоставят китайцы. В новом году погашение основного долга по кредитам иностранных государств и иных иностранных кредиторов обойдется казне в 1,207 млрд USD в эквиваленте.

На 2022 год запланировано привлечение средств через выпуск госбумаг на внешних рынках. Согласно документам, этим способом чиновники хотят получить ровно 550 млн USD в эквиваленте. На погашение основного долга по госбумагам в 2022-м уйдет около 153,8 млн USD.

На обслуживание госдолга в наступившем году в республиканском бюджете заложено 1,246 млрд USD в эквиваленте. Из этой суммы на обслуживание внутреннего госдолга направят 233,7 млн USD, внешнего – 1,012 млрд USD.

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