Случай с избиением Дмитрия Усхопова — не единичный 7 3.01.2022, 12:10

15,880

Дмитрий Усхопов

Подборка случаев милицейского беспредела за последние пять лет.

Убийство Дмитрия Усхопова показало, что беспредел «милиционеров» может коснуться любого жителя нашей страны, независимо от политических убеждений, возраста, пола или профессии.

Телеграм-канал Беларусь головного мозга приводит подборку случаев убийств и причинения тяжкого вреда здоровью «милиционерами» в отношении рядовых граждан.

— Минская милиция отпраздновала Новый год стрельбой по гражданам (01.01.2017).

— В Смолевичском районе милиционер насмерть сбил женщину (06.01.2017).

— Милиционеры Московского района двое суток пытали человека из-за кражи 50 евро (20.04.2017).

— В Бресте милиционеры избили двух мужчин. (14.05.2017).

— Милиционеры избили до смерти брестчанина (24.05.2017).

— Беспределу нет предела: витебская милиция «за работой» (29.07.2017).

— Еще одна жертва милицейского беспредела: обрызгали перцовым баллончиком, душили и били по голове (15.07.2017).

— Двое участковых изнасиловали дубинкой могилевчанина (20.02.2018).

— В Гомеле пьяные милиционеры избили инвалида второй группы (26.05.2018).

— В Гомеле четверо милиционеров избили подростка, а после обвинили в «неповиновении милиции» (31.05.2018)

— Милиционеры подвесили минчанина на крюк и били его ногами (24.11.2018).

— В Несвиже милиционеры увезли мужчину на два часа и привезли мертвым (18.12.2018).

— В Кобрине мужчина покончил с собой прямо в милицейской машине (06.07.2019).

— Гродненец потерял часть ноги после избиения милиционерами. ОМОНовцы в лесу отрабатывали на нём приёмы (24.08.2019).

— В Минской области милиционеры нанесли ожог глаз перцовым баллончиком 72-летней женщине (12.01.2020).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».