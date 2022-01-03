Google судится с белорусскими властями 6 3.01.2022, 14:47

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Процесс проходит за закрытыми дверями.

Компания Google обратилась в суд с просьбой проверить законность действий Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Процесс проходит в Верховном суде за закрытыми дверями, пишет nashaniva.com.

Ранее, в МАРТ заявляли, что Google нарушает антимонопольное регулирование. Речь шла о переустановке приложений на смартфонах Android в Беларуси. Это «Яндекс» пожаловался на Google весной 2019 года.

Суть претензий заключается в том, что компания Google предлагает производителям смартфонов и планшетов под управлением OC Android программу Google Play для предустановки на их устройства только при соблюдении следующих условий:

— предустановка совместно с магазином приложений Google Play комплекта приложений Google Mobile Services, в том числе приложения «Google Поиск» (Google Search), интернет-браузер Google Chrome, электронная почта от Google (Gmail), карты Google (Google Maps), Youtube;

— расположение комплекта приложений Google Mobile Services на определенных компанией Google местах на экранах смартфонов и планшетов;

— настройка на смартфонах и планшетах «Google Поиска» (Google Search) и Google Assistant в качестве приложений «по умолчанию» в обмен на награду от компании Google LLC;

— соблюдение запрета (в том числе в обмен на вознаграждение от компании Google) на предустановку и (или) размещение на определенных местах на экране смартфонов или планшетов приложений, разработанных другими участниками рынка.

Это, по мнению Министерства, ограничивает возможности других участников рынка. В МАРТ считают, что такая практика может привести к сокращению числа разработчиков мобильных приложений.

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