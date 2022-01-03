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У экстрадированного в США россиянина есть информация об операциях ГРУ за рубежом

  • 3.01.2022, 15:15
  • 6,012
У экстрадированного в США россиянина есть информация об операциях ГРУ за рубежом
Владислав Клюшин

В частности — о вмешательстве в американские выборы.

У российского бизнесмена Владислава Клюшина, экстрадированного в США из Швейцарии и обвиняемого в инсайдерской торговле, может быть информация о российском вмешательстве в американские выборы 2016 года, цитирует Bloomberg "Зеркало недели. Украина".

Источники Bloomberg думают, что у Клюшина есть информация о других операциях ГРУ за рубежом.

По одной из версий, у Клюшина есть доступ к документам по российской кампании по взлому серверов Демократической партии во время выборов в США в 2016 году. Эти документы подтверждают, что серверы взломали хакеры ГРУ России, которые известны под названиями Fancy Bear и APT28.

Bloomberg называет Клюшина "кремлевским инсайдером". Полтора года назад Путин вручил ему "орден почета".

Клюшину принадлежит ООО «М13» – компания предоставляет услуги мониторинга СМИ и соцсетей для администрации президента РФ, федеральных министерств и других государственных органов. Бизнесмена также называют бывшим владельцем провластного Telegram-канала "Незыгарь".

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