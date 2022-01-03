Как тюлени помогли ученым изучать Антарктику 1 3.01.2022, 15:49

Удивительное исследование.

Континентальные шельфы Антарктиды — один из наиболее биологически продуктивных регионов Мирового океана: за счет взаимодействия океана, морского льда и шельфового ледника в нем производится огромное количество биомассы. Особую роль в этом процессе играют глубинные теплые потоки, поступающие из прибрежных районов, и прибрежные полыньи — области незамерзшей морской воды, окруженные льдом, пишет Naked science.

До сих пор ученым не удавалось полноценно изучить сезонную динамику циркуляции океана в континентальных шельфах, недоступных для обычных исследовательских судов. Однако на помощь ученым пришли тюлени Уэдделла, обитающие на припае — примерзшем к берегу морском льду, который окружает полыньи. Оказалось, на животных можно прикрепить датчики CTD, измеряющие электропроводность воды, ее температуру и глубину (англ. conductivity, temperature, depth), и таким образом изучить труднодоступные подводные области. По данным, полученным с датчиков, ученые могут определить происхождение потоков воды на разной глубине и воссоздать их сезонную динамику.

Исследователи прикрепили полукилограммовые CTD-датчики на восемь тюленей, проживающих в восточной части Земли Королевы Мод и западной части Земли Эндбери в Восточной Антарктиде. Показания снимали с марта по сентябрь в 2017 году.

Выяснилось, что теплая вода с низкой соленостью появляется под поверхностью льда осенью и со временем уходит все глубже. В сочетании с метеорологическим и океанографическим моделированием ученые показали, что осенью восточный ветер вызывает поток поверхностных теплых вод с шельфа, а заодно, возможно, дополнительную добычу на континентальный шельф. Оказалось также, что теплая вода с низкой соленостью побуждала тюленей к более активному поиску пищи.

Таким образом, данные, полученные от тюленей Уэдделла, позволили описать физические процессы, которые повышают доступность добычи в прибрежной морской экосистеме Антарктики.

Статья с результатами исследования опубликована в журнале Limnology and Oceanography, посвященном исследованиям внутренних вод и океана.

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