В Витебской области произошло смертельное ДТП с туристическим автобусом из России 1 3.01.2022, 16:22

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Среди пострадавших есть дети.

В МВД рассказали об аварии с участием туристического автобуса. ДТП случилось сегодня, около 14:00, на 119-м км трассы М8 (граница России — Витебск — Гомель — граница Украины) на территории Витебской области. Сообщается о погибшем.

«Произошло столкновение туристического автобуса Scania, следовавшего в областной центр, и легкового автомобиля Renault. В результате ДТП автобус опрокинулся. 31-летний водитель легкового авто, житель Кричева, погиб на месте», — проинформировали в МВД.

На месте происшествия работают медики, сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативная группа, сообщает onliner.by.

«Пассажирам автобуса оказывается необходимая медицинская помощь», — сказано в официальном сообщении.

По информации Следственного комитета, водитель автомобиля Renault при совершении обгона выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с экскурсионным автобусом.

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, пассажиры и водитель автобуса госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести. Среди пострадавших четверо детей», — рассказали в СК.

В автобусе находились 42 человека, среди которых 40 — граждане России, приехавшие на экскурсию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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