Латвийские спецслужбы знают, чем занимаются белорусские КГБшники на территории страны
- 3.01.2022, 17:27
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Какие основные направления их деятельности?
Белорусские спецслужбы продолжают свою деятельность на территории Латвии. Об этом сообщили в латвийской Службе государственной безопасности (VDD), отмечает DELFI.
Так, белорусские спецслужбы продолжили сбор информации об отношении белорусского сообщества Латвии к политическим и общественным процессам в Беларуси. По информации VDD, белорусские силовые структуры также сыграли свою роль в организации потока нелегальных мигрантов через границу Беларуси с Европейским Союзом.
Также в VDD считают, что белорусские спецслужбы продолжат свою работу по укреплению позиций диктатора Лукашенко.