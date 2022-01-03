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Латвийские спецслужбы знают, чем занимаются белорусские КГБшники на территории страны

  • 3.01.2022, 17:27
  • 3,364
Латвийские спецслужбы знают, чем занимаются белорусские КГБшники на территории страны

Какие основные направления их деятельности?

Белорусские спецслужбы продолжают свою деятельность на территории Латвии. Об этом сообщили в латвийской Службе государственной безопасности (VDD), отмечает DELFI.

Так, белорусские спецслужбы продолжили сбор информации об отношении белорусского сообщества Латвии к политическим и общественным процессам в Беларуси. По информации VDD, белорусские силовые структуры также сыграли свою роль в организации потока нелегальных мигрантов через границу Беларуси с Европейским Союзом.

Также в VDD считают, что белорусские спецслужбы продолжат свою работу по укреплению позиций диктатора Лукашенко.

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