На США обрушился зимний шторм с сильными снегопадами 3.01.2022, 20:54

Мэр Вашингтона объявила чрезвычайную ситуацию.

Зимний шторм с обильным снегопадом и сильным ветром обрушился в понедельник на некоторые районы штатов на юге-востоке и в среднеатлантической части США, что привело к закрытию федеральных учреждений и школ, передает «Голос Америки».

Предупреждения о суровых погодных условиях объявлены в Джорджии, Каролине и Вирджинии, а также в Вашингтоне и Филадельфии, где прогнозируют выпадение 10–20 см снега и ветра со скоростью 64 км в час, сообщает Национальная метеорологическая служба.

Метеорологическая служба также предупредила, что в некоторых районах может выпасть до 5 см снега в час и до 30 см в течение дня.

Из-за ненастной погоды в Вашингтоне закрылись учреждения федерального правительства, а десятки школ по всему региону отменили или отложили начало занятий.

Ожидалось, что снег будет накапливаться на дорогах и линиях электропередач, создавая опасные условия для передвижения и угрозу отключения электричества по всему региону.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила чрезвычайную ситуацию в связи со снегопадом. Общественный транспорт в городе с населением 700 000 человек работает по сокращенному графику.

«Если отправиться в путь необходимо, то, пожалуйста, снизьте скорость, – призывает в «Твиттере» Министерство транспорта штата Мэриленд. – Не торопитесь».

В прибрежной части Северной Каролины, где ожидаются сильные дожди и ветры, также объявлены предупреждения о торнадо и наводнениях.

Несмотря на погодные условия, система государственных школ округа Уэйк в Северной Каролине в понедельник решила провести занятия для 150 000 учеников. Это решение вызвало критику.

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