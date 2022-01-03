Минчанина оштрафовали на $567 за ароматическую свечу в окне 8 3.01.2022, 22:27

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Доказательством «несанкционированного мероприятия» было фото, которое силовики сделали на телефон.

Свечу в окне заметили 12 ноября, суд был 10 декабря, но только в начале января мужчина получил постановление суда, которым поделился с «Белсатом».

Согласно милицейскому протоколу, мужчина вечером 12 ноября «с целью публичного выражения своих общественно-политических интересов провел массовое мероприятие – пикетирование, на проведение которого не было получено разрешение Мингорисполкома, путем размещения на лоджии зажженной свечи для демонстрации гражданам».

Мужчина не признал своей вины и пояснил, что не проводил «массового мероприятия». Однако суд поверил свидетелю-милиционеру в балаклаве, который выступал по видеосвязи.

Обыск у мужчины не проводили. Доказательством «несанкционированного мероприятия» было фото, которое силовики сделали на телефон.

Для журналистов минчанин сделал подобное фото: десятки окон высотного жилого дома, в половине которых зажжен свет. В одном из таких окон на втором десятке этажей силовики разглядели «свечу-пикет», хотя с такой высоты трудно разобрать, что в окне является источником света.

Суд не нашел отягчающих обстоятельств, «учел характер и степень общественного вреда» и то, что подсудимый растит малолетнего ребенка.

Результат – штраф в 1450 рублей (50 базовых величин, что – половина от максимально возможного по ст. 24.23 КоАП РБ). Обжаловать штраф мужчина не собирался: «В РУВД дали понять, что шансов практически нет, могу только ухудшить положение».

По подобной причине, за свечу в окне в годовщину убийства Романа Бондаренко, в декабре наказали 5-дневным арестом сотрудницу Академии наук. Ее мужу объяснили, что тогда силовики «ездили и фоткали все окна со свечами».

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