В Беларуси приняли новый Налоговый кодекс: что изменилось? 9 4.01.2022, 10:18

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Изменения в законе заняли более 200 страниц.

Разговоры о том, что налоговую систему в Беларуси сильно изменят, появились еще летом 2021 года, но «чистовик» белорусы увидели только 4 января 2022-го. Изменения в законе заняли более 200 страниц, и по своей сути это скорее новый кодекс, а не дополненный старый. Сайт onliner.by рассказывает про основные новшества для бизнеса и обычных людей.

Живете не по средствам — заплатите повышенный подоходный налог

Если расходы превысят доходы на 500 базовых величин (сейчас базовая — 32 рубля), у физического лица истребуют пояснения об источниках доходов. То есть, если вы потратили на 16 тысяч рублей больше, чем можете себе позволить (по мнению налоговой инспекции), а объяснить происхождение денег вы не смогли, будьте готовы уплатить с этой суммы подоходный налог.

Подоходный в таком случае будет не привычные 13%, а 20%. Повышенный налог нужно будет платить и с зарплат в конвертах, и в том случае, если игорный бизнес зарегистрировал в СККС (специальная компьютерная кассовая система) доход от выигрыша (возвращенных несыгравших ставок) на физлицо, которое фактическую выплату не получало.

Новый налог на профессиональный доход

В кодексе появилась новая глава, №40 — «Налог на профессиональный доход». Платить его должны физлица, не имеющие нанимателей и не привлекающие к работе других физлиц. По сути это самозанятые, которые занимаются:

ландшафтным проектированием;

курьерской деятельностью;

чисткой салонов транспортных средств;

содержанием могил и уходом за ними;

арендой, прокатом развлекательного и спортивного оборудования;

оказанием услуг учителя-дефектолога (в прошлой версии закона этого пункта не было).

До начала деятельности плательщикам нужно установить специальное приложение и направить в налоговую инспекцию уведомление о применении этого налога.

Если выручка за год не превысила 60 000 рублей, платить нужно 10% от доходов, а если превысила — 20% от суммы превышения. Налоговый период составляет календарный месяц, а ставка включает в себя отчисления в ФСЗН.

Единый налог и упрощенка по-новому

Ставки единого налога (указаны в приложении 24) увеличиваются, а сферы деятельности сильно сокращаются. Например, репетиторы в Минске будут платить 82 рубля единого налога в месяц, няни — 61 рубль, фотографы — 245 рублей, курьеры — 136.

А вот упрощенка будет применяться только организациями и индивидуальными предпринимателями, не исчисляющими НДС. Ставка налога — 6% (для большинства) от валовой выручки. Максимальная выручка для организаций — 2 150 000 рублей, для «ипэшников» — 500 000 рублей.

Новые суммы других налогов

Многие суммы налогов также изменились. Например, теперь налог за предоставление мест для краткосрочного проживания в Минске составляет 413 рублей в месяц за каждую квартиру (дом, дачу). При долгосрочной аренде — 143 рубля в месяц за каждую комнату.

Ставки налога на игорный бизнес за каждую единицу объекта налогообложения теперь такие:

7854 рубля — за игровой стол;

264 рубля — за игровой автомат;

2475 рублей — за кассу тотализатора;

1650 рублей — за кассу букмекерской конторы.

Размер сбора с владельцев агроусадеб поднимут до 31 рубля в месяц (за одну усадьбу).

Часть положений вступила в силу задним числом — с 1 января, часть будет действовать с 27 марта, 1 июля, 25 июля нынешнего года, а также с 1 января 2023-го. Все остальное — со дня официального опубликования. Основные изменения мы рассмотрим со специалистами чуть позже, не переключайтесь.

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