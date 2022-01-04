Стали известны подробности ДТП с россиянами под Лиозно 2 4.01.2022, 10:44

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фото: МВД

Пять пострадавших россиян находятся в тяжелом состоянии.

Состояние пятерых пострадавших в ДТП с участием легковушки и туристического автобуса под Лиозно россиян оценивается, как тяжелое, еще 18 — средней степени тяжести, сообщает zerkalo.io.

Авария произошла днем 3 января на 119-м километре трассы М8 Витебск — Могилев — Гомель: столкнулись туристический автобус Scania и легковой автомобиль Renault. В результате ДТП и автомобиль, и автобус вылетели за пределы дороги, где последний перевернулся.

— В основном все спали, мы сидели сзади, спали, только после завтрака ехали, — рассказал пострадавший Игорь Шишов.

— Это были доли секунды, мы все спали, очнулись мы от падения. Соответственно, быстро выбрались из автобуса, кто как мог, — добавила еще одна пассажир автобуса Татьяна Апурина.

В ДТП пострадал 41 пассажир автобуса. Их доставили в Витебскую областную клиническую больницу. Состояние пятерых оценивается, как тяжелое. У них диагностировали переломы позвоночника и ключицы. Еще 18 находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальные получили незначительные травмы. Некоторым понадобилась помощь психологов. Среди пострадавших есть и ребенок. Он чувствует себя хорошо.

— Перепрофилирована часть хирургического отделения для приема всех пострадавших, всем пациентам оказана помощь, пациенты в основном с травмами челюстно-лицевой области, пациенты с переломами. Несколько сейчас проходят оперативное лечение. Также поступил ребенок 2013 года рождения, состояние его удовлетворительное, — рассказал главный врач Витебской областной клинической больницы Евгений Матусевич.

По словам медика, на помощь витебским коллегам выехали специалисты из Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии.

Все пострадавшие — граждане России из Рязани, Череповца, Ярославля, Иваново. Они начали путешествие по Беларуси с Орши, в обед должны были приехать в Витебск, а затем — переезд в столицу.

— Огромная благодарность, на самом деле. Очень быстро среагировали. Во-первых, местные жители — я была удивлена — останавливались машины, вытаскивали аптечки, сразу оказывалась помощь, вызывали скорую, полицию. Молодцы. Не уходили до тех пор, пока не приехали кареты скорой помощи. Пока всех не увезли, люди не расходились вообще. Сюда приехали — весь персонал больницы стоял на первом этаже, — рассказала пострадавшая Татьяна Ивахник.

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