«Старик, уходи!»: в городах Казахстана протестующие жгут костры на площадях 7 4.01.2022, 12:11

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Протесты в Жанаозен и Актау не прекращались даже ночью.

В городах Жанаозен и Актау на западе Казахстана сотни участников акций протеста против резкого повышения цен на сжиженный газ провели ночь с 3 по 4 января на площадях. Об этом сообщает казахская служба Радио Свобода.

В Актау протестующие установили палатки и юрту. В город прибыли также жители соседних регионов, в том числе городов Актобе и Уральск.

Днем 3 января на площади в Актау, по оценкам очевидцев, находились несколько тысяч человек. К ним прибыл аким (глава) региона Нурлан Ногаев, но не смог убедить их разойтись. Протестующие призвали к отставке действующего правительства. Требования участников акции расширились: теперь они призывают не только снизить цены на газ, но и искоренить коррупцию и кумовство, начать строительство фабрик и заводов, сократить безработицу.

На опубликованных в социальных сетях видеокадрах видно, как сотни людей на площади в Актау скандируют "Шал, кет!" ("Старик, уходи!"). Этот лозунг звучит на многих протестных акциях, участники которых выступают с требованием ухода бывшего президента Нурсултана Назарбаева из политики.

По словам активистов, на площади в Актау в радиусе около двух километров был недоступен мобильный интернет. В социальных сетях ранее распространилась информация, что в Актау были направлены два самолета с военными из соседних регионов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во второй половине дня разместил сообщение в твиттере о том, что правительственная комиссия "приступила к работе" в Актау и демонстранты "должны проявить ответственность и готовность к диалогу".

Комиссия имеет поручение найти взаимоприемлемое решение по возникшей проблеме в интересах стабильности в нашей стране. Правоохранительным органам поручено обеспечить недопущение нарушения общественного порядка. Демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) January 4, 2022

Казахская служба Радио Свобода также передает, что 4 января в Нур-Султане полиция задержала как минимум трех человек у предполагаемого места проведения протестной акции. Полицейские применили силу в отношении еще двоих протестующих. Они сообщили корреспонденту издания, что вышли на акцию в поддержку Жанаозена, но требовали решить "жилищный вопрос".

В Шымкенте полиция силой увела больше десяти человек с места предполагаемого митинга перед зданием акимата. Люди требовали остановить рост цен и повысить зарплаты.

Ранее власти Казахстана пообещали снизить стоимость газа с 120 тенге ($0,27) за литр до 85-90 тенге ($0,20).

Несмотря на обещания властей снизить цены в Жанаозене, городе в Мангистауской области, люди отказывались расходиться и настаивали на установлении цены около 50 тенге ($0,11) за литр.

Третьего января протестующие прогнали с центральной площади приехавшего на встречу с ними акима Мангистауской области Нурлана Ногаева и его подчиненных, сообщает казахская служба Радио Свобода.

Ногаев приехал на площадь в 16 часов по местному времени в сопровождении директора Казахского газоперерабатывающего завода Накбергена Тулепова и акима Жанаозена Максата Ибагарова. Протестующие встретили делегацию с плакатами с надписями: "Газ по 50 тенге!", "Недра – богатство народа".

Нурлан Ногаев сообщил, что цены на заправках снизятся до 85-90 тенге. Директор Казахского газоперерабатывающего завода, единственного производителя сжиженного газа в регионе, попытался объяснить ценообразование.

Выступления чиновников и директора завода не устроили протестующих. Они потребовали, чтобы Ногаев покинул площадь.

"Подвиньтесь, сделайте коридор. Нам не нужен аким, который не может решить вопрос! Уходите!" – кричали протестующие. Ногаев попытался продолжить диалог. Собравшиеся не позволили: "Не надо! Мы устали от сказок!" Аким вместе с десятком подчиненных ушел с площади. Его проводили под возгласы: "Позор!"

Кроме того, в городе Уральске около 80 водителей собрались в ночь на 4 января на центральной площади Абая у городского акимата, передает казахская служба Радио Свобода. Они также выразили поддержку жителям города Жанаозена, которые протестуют, требуя снижения цены на сжиженный газ до 50 тенге ($0,11). Собравшиеся также выступили за снижение цен на продукты, товары и коммунальные услуги.

Акция протеста в Жанаозене началась 2 января, на нее пришли сотни местных жителей. Ночь они провели на городской площади, 3 января там собралось уже свыше тысячи человек. Протестующие рассказали, что в новом году цены на газ выросли до 120 тенге ($0,27) за литр. Они утверждают, что в середине прошлого года покупали топливо по 55-60 тенге ($0,13).Участников акции протеста поддержали в разных городах Казахстана. Около 20 человек были задержаны в Алматы. В Астане задержали трех человек. Акции протеста прошли в Актобе, Уральске и ряде других городов.

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