В Беларуси ввели налог на квартиры: сколько придется платить жителям разных городов 4.01.2022, 13:01

Налог на недвижимость за 2022 год будут начислять в два этапа.

В Беларуси с 1 января появился налог на первую квартиру. Сейчас этот сбор взимают со второго и последующего жилья. Сами чиновники говорят, что налог не ввели, а отменили льготу.

Сайт zerkalo.io посмотрело, кого освободили от этого сбора, а также какой выйдет налог на квартиру в 50 квадратных метров в разных городах.

Что изменили и когда нужно платить налог

Сбор за первую квартиру появился из-за принятых изменений в Налоговый кодекс. Налог составит 0,1% от стоимости одного квадратного метра. Полученную сумму нужно умножить на количество квадратных метров квартиры.

Расчетная стоимость одного квадратного метра типовых строений — квартир, гаражей, машино-мест, садовых домиков, дач — отличаются в зависимости от региона. Выше всего она в Минске.

В среднем новый налог в Минске составит 50 рублей в год, в регионах — в 2 раза меньше, прогнозировали ранее в Минфине.

Налог на недвижимость за 2022 год будут начислять в два этапа.

До 15 ноября 2022 года нужно будет внести аванс по налогу — 50% от суммы сбора. Извещение на уплату налоговики должны прислать до 1 сентября 2022 года. Остальную сумму нужно будет внести до 15 ноября 2023 года.

Каким будет налог за квартиру одной площади в разных городах

Мы взяли квартиру площадью в 50 квадратных метров. В Минске на 1 января этого года расчетная стоимость одного квадратного метра жилого помещения в многоквартирном жилом доме составляет 810 рублей. Ставка налога в 0,1% от стоимости одного «квадрата» — 0,81 рубля. За 50 квадратных метров налог получится 40,5 рубля. Для сравнения: за квартиру в 60 «квадратов» нужно будет заплатить 48,6 рубля, а за 100 «квадратов» — 81 рубль.

Для областных городов и Минского района ставка составит 0,68 рубля. Налог для квартиры на 50 квадратных метров будет 34 рубля.

Для многих крупных городов ставку установили на уровне 0,6 рубля. Налог за квартиру в 50 «квадратов» составит 30 рублей, а в 60 квадратных метров — 36 рублей. Речь про Барановичи, Бобруйск, Борисов, Волковыск, Горки, Дзержинск, Жлобин, Жодино, Кобрин, Кричев, Лида, Мозырь, Молодечно, Новогрудок, Новополоцк, Орша, Осиповичи, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, Слоним, Слуцк, Смолевичи, Сморгонь, Солигорск, Фаниполь.

В других населенных пунктах ставка составляет 0,45 рубля. Налог за жилье в 50 «квадратов» будет на уровне 22,5 рубля.

Кого освободили от налога

От уплаты сбора на первую квартиру освободили пенсионеров, несовершеннолетних, членов многодетных семей. Налог не нужно платить также инвалидам I и II группы, а также тем, кого признают недееспособным. Тем, кто проходит альтернативную службу, а также военнослужащим срочной военной службы, тоже не придется вносить этот налог.

От сбора освободили и участников Великой Отечественной войны и тех, кто имеет право на льготное налогообложение по Закону «О ветеранах».

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