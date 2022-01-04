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Литовская таможня за прошлый год задержала контрабандных сигарет на 73 миллиона евро

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  • 4.01.2022, 13:31
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Литовская таможня за прошлый год задержала контрабандных сигарет на 73 миллиона евро

Это рекордный показатель за последние 10 лет.

За 2021 год литовская таможня изъяла почти 19 миллионов пачек контрабандных сигарет и 60 тонн табака. Стоимость контрабанды составила более 73 миллионов евро. Это рекордный показатель за последние 10 лет, сообщает zerkalo.io со ссылкой на пресс-службу ведомства.

84% изъятой в Литве табачной контрабанды были изготовлены на заводе «Неман» в Гродно. Большая часть нелегальных сигарет перевозилась в фурах. На втором месте — железнодорожный транспорт. Объемы контрабанды, изъятые на железной дороге, в прошлом году выросли втрое.

Сигареты маскировали под торф, канцелярские товары, кондитерские изделия, прятали под мешки с мандаринами, ящики с рыбой, кофейными чашками, фруктовыми соками, вареньем, сухим молоком. В редких случаях нелегальный груз в полуприцепе фуры везли без какого-либо прикрытия, надеясь избежать досмотра при пересечении границы.

«С усилением пограничного контроля с Беларусью контрабандисты активно ищут новые, менее рискованные маршруты. Один из них — контрабанда в Литву с территории Латвии», — сообщает пресс-служба таможенного ведомства Литвы.

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