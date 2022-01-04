Литовская таможня за прошлый год задержала контрабандных сигарет на 73 миллиона евро 11 4.01.2022, 13:31

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Это рекордный показатель за последние 10 лет.

За 2021 год литовская таможня изъяла почти 19 миллионов пачек контрабандных сигарет и 60 тонн табака. Стоимость контрабанды составила более 73 миллионов евро. Это рекордный показатель за последние 10 лет, сообщает zerkalo.io со ссылкой на пресс-службу ведомства.

84% изъятой в Литве табачной контрабанды были изготовлены на заводе «Неман» в Гродно. Большая часть нелегальных сигарет перевозилась в фурах. На втором месте — железнодорожный транспорт. Объемы контрабанды, изъятые на железной дороге, в прошлом году выросли втрое.

Сигареты маскировали под торф, канцелярские товары, кондитерские изделия, прятали под мешки с мандаринами, ящики с рыбой, кофейными чашками, фруктовыми соками, вареньем, сухим молоком. В редких случаях нелегальный груз в полуприцепе фуры везли без какого-либо прикрытия, надеясь избежать досмотра при пересечении границы.

«С усилением пограничного контроля с Беларусью контрабандисты активно ищут новые, менее рискованные маршруты. Один из них — контрабанда в Литву с территории Латвии», — сообщает пресс-служба таможенного ведомства Литвы.

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