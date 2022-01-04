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«Талибан» приказал обезглавить манекены в бутиках, чтобы избавить страну от «идолов»

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  • 4.01.2022, 13:46
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«Талибан» приказал обезглавить манекены в бутиках, чтобы избавить страну от «идолов»
Фото: AFP

После протеста владельцев магазинов одежды талибы пошли на «компромисс».

Министерство по пропаганде добродетели и предотвращению порока в Афганистане постановило уничтожить манекены, которые власти приравнивают к «идолам», сообщает Sunday Times.

После протеста владельцев магазинов одежды представители «Талибана» пошли на компромисс. Они разрешили торговцам оставить манекены, но отрубить им головы.

Владельцы магазинов опасаются, что люди перестанут покупать вещи, которые будут надеты на обезглавленные фигуры. Они говорят, что стоимость одного манекена в стране достигает 100 долларов, и их обезглавливание станет огромной финансовой потерей.

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