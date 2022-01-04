Белоруска помогала «поймать мошенников» по телефону

Белоруска помогала «поймать мошенников» по телефону5
- 4.01.2022, 14:21
- 8,730
Звонок стоил 11,5 тысяч рублей.
В новогодние дни иногда случаются «чудеса наоборот». Такая грустная история произошла с жительницей Гродно: ей позвонили якобы из Нацбанка и увели приличную сумму. Женщина не сразу догадалась, что это был обман, пишет «Онлайнер».
Все случилось утром 31 декабря. Женщине позвонили через Viber из воображаемого «Нацбанка». Мужчина сообщил, что ищет мошенников в банковской структуре и для этого ему нужна помощь.
В итоге женщина оформила кредит и перевела звонившему 11 473 белорусских рубля. Женщину убедили, что все безопасно и скоро ей вернут деньги.
Естественно, ничего не вернули. Мошенника ищут.