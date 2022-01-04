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В Казахстане тысячи протестующих жгут костры на центральных площадях городов

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  • 4.01.2022, 18:50
  • 10,134
В Казахстане тысячи протестующих жгут костры на центральных площадях городов

Массовые протесты по всей стране.

В Казахстане продолжаются протесты. Все началось с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с площадей.

В Актобе многочисленная толпа протестующих не собирается расходится, зажгли костры. Алматы, Астана, Караганда, Костанай и Шымкент также присоединились к протестам. Протесты идут даже в селах.

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