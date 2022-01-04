Бывший тренер Лукашенко превратился в олигарха 4 4.01.2022, 19:26

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Сергей Тетерин

Сергей Тетерин занимается продажей алкоголя и тракторов, пушным и фермерским хозяйством, сетью кинобаров и стройка.

Новое расследование журналистов программы «Давайте разбираться» и Киберпартизанов посвящено придворному бизнесмену Александру Лукашенко Сергею Тетерину. Какой бизнес он заполучил благодаря близости к властной верхушке? Об этом в материале «Белсата».

Сергею Тетерину шестьдесят лет. У него спортивное образование. Еще в советское время он достиг определенных успехов в молодежном теннисе. Был многократным победителем соревнований Беларуси, СССР и чемпионом Европы. На заре белорусской независимости стал капитаном мужской сборной Беларуси, которая участвовала в Кубке Дэвиса.

Считается, что именно Сергей Тетерин заинтересовал Лукашенко большим теннисом в 1990-е годы.

«Последний раз с Лужковым мы играли на пять тысяч тонн масла: если я побеждаю –Беларусь имеет право поставить их в Москву и продать за свою цену. Мэр все же проиграл. Я говорю: готовь сейчас холодильники», – вспоминает Александр Лукашенко.

После этого карьера Сергея Тетерина пошла вверх.

Продажа алкоголя и тракторов, пушное и фермерское хозяйство, сеть кинобаров и стройка. За последние десять лет теннисный тренер Лукашенко Сергей Тетерин чем только ни занимался. Придворный функционер получил баснословные возможности. Некоторые за счет государственного бюджета, а значит, за счет налогов.

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