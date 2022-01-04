Сириец из литовской больницы: На мигрантов в Беларуси спускают собак 5 4.01.2022, 20:16

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Силовики держат нелегалов в клетках.

В Беларуси мигрантов, идущих в страны Евросоюза закрывают в клетки и спускают на них собак. Об этом в интервью delfi.lt по словам своего земляка рассказал сириец Майдас, который закончил в Литве медицину и сейчас работает резидентом в хирургическом отделении Лаздинайской больницы.

Майдаса потрясла история соотечественника Ваеля, которого неделю назад в Варенском районе Литвы нашли волонтеры. Сейчас Ваель покинул больницу. Европейский суд по правам человека обязал Литву не высылать его, началась процедура предоставления ему убежища.

Ваель хорошо жил в Сирии, но в его регионе начали действовать террористы. Поэтому он был вынужден покинуть родину, говорит Майдас.

Ваель поверил обещаниям, что через Беларусь можно легко попасть в Европу. Однако в нашей стране его ждала жестокая реальность. Сперва сириец пытался перейти в Польшу, но его вернули.

Ваель расскзал соотечественнику, что белорусские пограничники жестко обходятся с мигрантами. Якобы у мигрантов забирают телефоны, ценные вещи, иногда одежду, их держат в клетках, на них спускают собак.

"В Беларуси его избили. Все его тело усеяно синяками. Никакой человек не может жить в такой ситуации. Он пытался попасть в Литву. Из-за проблем с ногами он не мог идти, его спасли волонтеры", — говорит Майдас.

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