Leroy Merlin уходит из Беларуси 5 4.01.2022, 21:25

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Компания закрывает юрлицо в нашей стране.

Международная сеть строительных магазинов Leroy Merlin закрывает свое юридическое лицо в Беларуси, пишет Office Life.

Leroy Merlin в Беларуси готовился к открытию гипермаркета в Ждановичах, однако в ноябре стало известно, что строительство магазина приостановили. Причина — экономические последствия пандемии и изменившиеся приоритеты компании, там решено было сосредоточится на проектах в России и Казахстане.

Сеть Leroy Merlin — часть GROUPE ADEO, крупнейшего в Европе ритейлера сектора DIY. У Leroy Merlin есть более 460 магазинов в 14 странах. Решение об открытии гипермаркета в Минске компания приняла в 2018 году.

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