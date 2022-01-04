Leroy Merlin уходит из Беларуси

Leroy Merlin уходит из Беларуси5
- 4.01.2022, 21:25
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Компания закрывает юрлицо в нашей стране.
Международная сеть строительных магазинов Leroy Merlin закрывает свое юридическое лицо в Беларуси, пишет Office Life.
Leroy Merlin в Беларуси готовился к открытию гипермаркета в Ждановичах, однако в ноябре стало известно, что строительство магазина приостановили. Причина — экономические последствия пандемии и изменившиеся приоритеты компании, там решено было сосредоточится на проектах в России и Казахстане.
Сеть Leroy Merlin — часть GROUPE ADEO, крупнейшего в Европе ритейлера сектора DIY. У Leroy Merlin есть более 460 магазинов в 14 странах. Решение об открытии гипермаркета в Минске компания приняла в 2018 году.