В Алматы горят полицейские автомобили: один взорвался 4.01.2022, 22:41

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Видеофакт.

Полицейские авто горят в Алматы, одна машина взорвалась, слышны звуки, схожие с выстрелами, передает корреспондент казахстанского агентства КазТаг.

«Загорелись полицейские машины, которые протестующие разбили. Одна горит, сейчас вторая, видимо, тоже будет гореть. Пока не рвануло. Машина полыхает вся, рядом еще несколько машин, они тоже сейчас видимо загорятся», — рассказала по телефону корреспондент агентства.

Позже она уточнила, что горит около четырех автомобилей, а одна машина в итоге взорвалась.

Митингующие попытались обойти полицейские баррикады с тыла, но их оттуда выдавили светошумовыми гранатами.

«Светошумовые гранаты взрываются беспрерывно и чем-то плохо пахнет от них», — отметила журналист.

По ее описанию, дым от светошумовых гранат и слезоточивого сделал в итоге невозможным нахождение на площади как протестующих, так и силовиков. Силовики и митингующие в итоге отошли на расстояние.

Позднее журналист сообщила, что были слышны звуки, похожие на выстрелы.

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