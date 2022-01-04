На улицах Казахстана протестующие дают отпор силовикам

На улицах Казахстана протестующие дают отпор силовикам36
- 4.01.2022, 23:00
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Горят полицейские автомобили.
В Казахстане продолжаются протесты. Все началось с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.
Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с площадей.
Протестующие перешли к более активным действиям. В Алматы загорелись полицейские машины, которые разбили протестующие. Одна взорвалась. Полиция применяет светошумовые гранаты.