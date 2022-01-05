После продолжавшихся всю ночь массовых протестов правительство Казахстана ушло в отставку

После продолжавшихся всю ночь массовых протестов правительство Казахстана ушло в отставку41
- 5.01.2022, 8:15
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Люди остаются в центре Алматы и на улицах крупных городов.
Протесты в центре Алматы и других городов Казахстана продолжались всю ночь.
Президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства на фоне общенациональных протестов из-за роста цен на газ. Об этом говорится в его указе.
Указ гласит:
«В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю:
1. Принять отставку правительства Республики Казахстан.
2. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Смаилова Алихана Асхановича.
3. Членам правительства Республики Казахстан продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства.
4. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания».
К утру Токаев назначил чиновников из своего ближнего круга на высокие посты: замглавы его администрации Мурат Нуртлеу стал первым зампредом Комитета национальной безопасности, а помощник Токаева Ерлан Карин — госсекретарем.
При этом, как сообщают независимые казахские СМИ и телеграм-каналы, протестующие продолжают оставаться на улицах крупных городов и в центре Алматы.