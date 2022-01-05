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После отставки правительства протесты в Казахстане вспыхнули с новой силой (Онлайн)

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  • 5.01.2022, 10:56
  • 2,074
После отставки правительства протесты в Казахстане вспыхнули с новой силой (Онлайн)

(Обновляется) В центре Алматы и крупных городов происходят столкновения митингующих с полицией.

Массовые протесты в центре Алматы и других городов Казахстана продолжаются и после отставки правительства.

Сайт Charter97.org следит в режиме онлайн за происходящим в стране:

8.16

Жители казахских городов вновь собираются на улицах и у местных администраций. Люди не верят в отставку правительства. На видео — ситуация в Актобе и Актау.

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