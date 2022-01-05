После отставки правительства протесты в Казахстане вспыхнули с новой силой (Онлайн) 2 5.01.2022, 10:56

2,074

(Обновляется) В центре Алматы и крупных городов происходят столкновения митингующих с полицией.

Массовые протесты в центре Алматы и других городов Казахстана продолжаются и после отставки правительства.

Сайт Charter97.org следит в режиме онлайн за происходящим в стране:

8.16

Жители казахских городов вновь собираются на улицах и у местных администраций. Люди не верят в отставку правительства. На видео — ситуация в Актобе и Актау.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».