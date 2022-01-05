После отставки правительства протесты в Казахстане вспыхнули с новой силой (Онлайн)2
- 5.01.2022, 10:56
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(Обновляется) В центре Алматы и крупных городов происходят столкновения митингующих с полицией.
Массовые протесты в центре Алматы и других городов Казахстана продолжаются и после отставки правительства.
Сайт Charter97.org следит в режиме онлайн за происходящим в стране:
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Жители казахских городов вновь собираются на улицах и у местных администраций. Люди не верят в отставку правительства. На видео — ситуация в Актобе и Актау.