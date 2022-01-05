На редактора сайта Intex-press составили протокол за «экстремистские материалы»1
- 5.01.2022, 13:40
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Руслан Ревяко обвинения опровергает.
Редакторa сайта intex-press.by Руслана Ревяко обвинили в «хранении экстремистских материалов». Файл с книгой Гитлера «Mein Kampf» «нашли» в его конфискованном компьютере, передает svaboda.org.
Компьютер забрали у журналиста сотрудники КГБ в июля 2021-го года во время обыска в редакции Intex-press.
Как рассказал сам Ревяко, этим компьютером он пользовался примерно с 2013-го или 2015-го года, но файл с книгой - 2007 года. Журналист не согласился с составленным на него протоколом.
Суд по этому делу назначен на 12 января в Барановичах. Компьютер журналиста теперь находится в милиции.