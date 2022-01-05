Владельцы Geely жалуются на проблемы с замками дверей в мороз 4 5.01.2022, 14:12

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Некоторые не могут закрыть авто на ночь.

В редакцию Onlíner обратился читатель Андрей, который владеет свежим Geely Atlas 1,8 Turbo 2019 года выпуска. Кроссовер зимой, при температуре минус 10 и ниже, у машины возникает проблема с дверными замками. Оказывается, не только Андрея беспокоит эта недоработка в белорусско-китайском SUV.

«Второй год подряд замерзают замки при минус 10. Знаю, что эта проблема есть у многих владельцев Atlas. Ситуация следующая: ставишь машину на сигнализацию, но задняя дверь не закрывается. Ее можно в любой момент открыть. В прошлом году дилер предложил мне поставить машину к ним на ночь, чтобы она отогрелась», — рассказал владелец Geely. В этом году он столкнулся с проблемой в декабре, когда столбики термометров поползли вниз. Тогда Андрей добился у дилера, чтобы ему смазали замки силиконом.

О проблемах с дверями в мороз можно почитать и на Drive2. В некоторых авто дверь не блокируется, когда срабатывает центральный замок. В некоторых, наоборот, невозможно открыть дверь снаружи.

«Моя проблема так и осталась, после дня в теплом паркинге дверь работает, но после ночи на улице снова подмерзает и не открывается со стороны улицы. Крайне не советую открывать дверь из салона, если не открывается с улицы, так как есть шанс, что потом дверь не станет на замок и будет открыта! Столкнулся с такой проблемой, в итоге машина ночь стояла открытая!» — пишет один из участников дискуссии на «Драйве». Владельцев Geely с подобной проблемой там хватает.

Комментарий дилера

«Это не глобальная проблема Geely Atlas. У нас нет статистики, сколько владельцев столкнулись с подобной проблемой. В наш автоцентр может приехать две машины с замерзшими замками в день, а может приехать одна за всю зиму. Все зависит от погоды. Но дверные замки могут замерзнуть в автомобиле любой марки. Особенно после мойки», — прокомментировали ситуацию в одном из минских автоцентров Geely.

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