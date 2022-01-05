Перед Новым годом задержали еще одну сотрудницу EPAM 5.01.2022, 14:18

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На Марину Невдах завели уголовное дело.

Составляя список задержанных перед Новым годом айтишников, dev.by упустил из виду Senior Software Testing Engineer в EPAM Марину Невдах. Она была задержана 16 декабря и на свободу не вышла.

По сообщениям правозащитников, Марине Невдах предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса («Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок»). Её имя упоминается вместе с именами других задержанных по этой статье — Павла Белоуса, Николая Сергеенко, Владимира Мельника.

Марина Невдах находится в СИЗО-1 на Володарке.

Ранее её задерживали дважды, оба раза в ноябре 2020 года. Судили по ст. ч. 1 ст. 23.34 КоАП («нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий») и по ст. 23.4 («неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица»), оба раза назначали штрафы.

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