Двух пострадавших в ДТП в Витебской области туристок на реанимобилях увезли в РФ 5.01.2022, 14:45

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иллюстрационное фото

Одна остается в больнице Витебска.

Двух пострадавших в ДТП под Лиозно российских туристок 5 января на реанимобилях отправили на родину из Витебской областной больницы, сообщил zerkalo.io белорусский Минздрав.

Спецтранспорт в сопровождении ГИБДД доставит одну женщину в город Дубна Московской области, вторую — в Рязань.

«В больнице, по причине дальнего маршрута доставки, остается одна пациентка, получившая в результате ДТП травму позвоночника. В ближайшее время будет организована ее транспортировка в Россию», — сообщили в Минздраве.

Авария, в которой пострадали туристы из России, произошла днем 3 января на 119-м километре трассы М8 Витебск — Могилев — Гомель: столкнулись туристический автобус Scania и легковой автомобиль Renault. В результате ДТП и автомобиль, и автобус вылетели за пределы дороги, где последний перевернулся. Водитель легковушки погиб.

В больницу доставили 42 человека с различными травмами. В основном это переломы костей носа, порезы, ушибы, ссадины. Две травмы тяжелые: перелом 12-го грудного позвонка и перелом 2-го поясничного позвонка. Еще у одной пациентки врачи диагностировали перелом правой ключицы без смещения и операция ей не потребовалась. Кроме того, водитель-белорус получил перелом таранной кости правой стопы. Состояние остальных оценили, как удовлетворительное.

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