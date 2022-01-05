В казахстанском Аральске протестующие перекрыли трассу

В казахстанском Аральске протестующие перекрыли трассу3
- 5.01.2022, 15:00
- 2,392
Заблокирован также железнодорожный переезд.
Протесты в Казахстане продолжаются даже после отставки правительства.
В Аральске протестующие перекрыли трассу и железнодорожный переезд.
Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.
Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с центральных площадей крупных городов.