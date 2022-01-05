Государственные телеканалы в Казахстане прекратили вещание

Государственные телеканалы в Казахстане прекратили вещание7
- 5.01.2022, 16:00
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Власти уже не смогут обратиться к жителям страны?
Протесты в Казахстане продолжаются даже после отставки правительства.
Эфир государственных телеканалов в Казахстане прекращен. Каким образом Токаев собирается выступить с обращением - непонятно.
Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.
Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с центральных площадей крупных городов.