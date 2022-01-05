Автовоз с редкими суперкарами замечен в Беларуси 6 5.01.2022, 16:16

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Больше миллиона евро на одном прицепе.

Мелкосерийный Mercedes-Benz E500 в кузове W124 — мечта фанатов и коллекционеров. Однако на автовозе, который был замечен пару дней назад в Жодино, «волчок» можно было бы и не разглядеть: настолько яркими были другие автомобили, находящиеся рядом с ним. По мнению экспертов, общая стоимость груза (вместе с растаможкой) перевалила далеко за миллион евро, пишет «Онлайнер».

Автовоз с белорусскими номерами был замечен подписчиками Instagram-канала Большой автоблог в Борисове. На нем находились четыре автомобиля: BMW 3-Series в кузове Е30, тот самый «волчок» в кузове W124 и две жемчужины мирового автопрома — Lamborghini Diablo и Jaguar XJ220.

Стоимость модели Mercedes-Benz 500 Е в Европе начинается от 25 тысяч евро. За Lamborghini Diablo просят около 200 тысяч евро. А вот за Jaguar XJ220, ставший самым необычным, но одним из наиболее неудачных представителей бренда с коммерческой точки зрения — свыше 440 тысяч евро! «Как можно было такие сокровища перевозить в открытом автовозе, особенно в такую погоду?!» — возмущаются подписчики канала.

Самым колоритным в этой коллекции выглядит, конечно, Jaguar. Их сделано менее 300 экземпляров, в подкапотном пространстве скрывается 542-сильный битурбомотор, который позволял разгоняться до 354 км/ч, а первую сотню набирать за 3,9 секунды. Для 1992 года это был настоящий шедевр инженерной мысли. Хотя когда узнаешь, что на первых сериях нет ни усилителя руля, ни ABS, становится немного не по себе: очень «дикая штучка».

Впрочем, это же можно сказать и о Lamborghini Diablo. 12 цилиндров, почти 500 л. с. — максимальная скорость составляла 325 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимал 4,5 секунды. Постепенно Diablo становился все мощнее и быстрее, и у отдельных лимитированных серий под капотом скрывались уже 530—603 л. с.!

Mercedes-Benz на этом фоне выглядит не так волнующе: у него под капотом V8 на 326 л. с. Однако знатоки классики отметили, что это, возможно, эксклюзивная версия 500 E Limited, выпущенная ограниченным количеством в 1994—1995 годах. Так что если не мощностью, то уникальностью он вполне может помериться с Lamborghini.

О состоянии и цене BMW Е30, также находящейся на автовозе, ничего не известно. Однако нас больше печалит другое: как сообщили подписчики канала, автовоз уже направился в Россию. И, по слухам, у всей партии автомобилей будет один хозяин.

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