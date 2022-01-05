В Беларуси рванули цены на гречку, рис, колбасу, рыбу и чай 1 5.01.2022, 16:49

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В декабре чиновники «отпустили» цены на продукты.

В Беларуси в декабре существенно подорожали многие продукты. Об этом сообщают даже провластные профсоюзы, которые мониторят цены на товары. Причем заметнее всего подскочила стоимость тех позиций, с которых с 15 декабря сняли ограничения по повышению цен. Среди прочего это гречка, рис, колбаса, живая рыба, черный чай. Особенно заметно рванули цены на гречку, в отдельных минских магазинах — до 22% за прошлый месяц, пишет zerkalo.io.

— Hекоторые товары подорожали более существенно: перец сладкий — на 24,7%, колбаса вареная второго сорта и бессортовая — 3,9%, крупа гречневая — 12,5%, крупа манная — 4,7%, огурцы — 38,4%, печень говяжья — 3,1%, печень свиная — 8,4%, помидоры — 4,9%, рис — 3,8%, рыба живая — 5,4%, сердце говяжье — 6,5%, чай черный байховый — 3,2%, чеснок — 7,3%, — рассказал заместитель председателя федерации профсоюзов Владимир Поздняков.

По его словам, наибольший рост цен на гречку зафиксировали в Минске (по отдельным магазинам он составил от 17 до 22%), по остальным регионам — в среднем 3,2%.

С 15 декабря 2020 года чиновники внесли изменение в нашумевшее постановление правительства № 100, которое начало действовать с конца февраля. Им ввели «потолок» по росту цен на 62 вида социально значимых товаров (как белорусских, так и импортных) и 50 отдельных отечественных лекарств. Рост цен ограничили 0,2% в месяц. Превышать это ограничение можно с разрешения специальной комиссии.

Производители, импортеры и торговля предупреждали чиновников о возможном дефиците некоторых товаров — производить и поставлять отдельные продукты стало экономически нецелесообразным. Особенно это актуально для импорта. К примеру, ранее заметно подскочили закупочные цены на подсолнечное масло и рис. Чтобы избежать дефицита товаров, чиновникам пришлось временно отпускать цены на них. На гречку и вовсе в ноябре 2020 года ввели особую схему формирования ценника.

С 15 декабря сократили список социально значимых товаров, на которые государство ограничивает рост цен, до 29 позиций, а лекарств в нем по-прежнему будет 50. Из этого перечня убрали в том числе рис, гречку, манную крупу, макароны, рожки, мясные пищевые субпродукты, колбасы, сосиски, живую рыбу, свежие огурцы и помидоры, сладкий перец, чеснок, черный чай, растворимый кофе.

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