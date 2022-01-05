Белорусские пограничники продолжают атаковать польских и помогать мигрантам 1 5.01.2022, 17:39

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Архивное фото Reuters

Мигранты пытаются пересечь польскую границу с Беларусью вплавь и на понтонах.

С начала года Пограничная служба Польши зафиксировала 96 попыток незаконного пересечения границы с Беларусью. За минувшие сутки 32 человека пытались незаконно пересечь границу, сообщила «Польскому радио» пресс-секретарь Пограничной службы Анна Михальская.

Она добавила, что белорусские пограничники различными способами продолжают пытаться нарушить работу польских пограничников, как это было, например, минувшей ночью на участке границе в районе населенного пункта Дубиче-Церкевне: «Сначала белорусские пограничники ослепляли польских пограничников лазерами, а с трех часов утра в польских пограничников бросали кирпичи и камни».

Анна Михальская рассказала, что мигранты пытаются пересечь польскую границу с Беларусью вплавь и на понтонах, а белорусские пограничники по-прежнему им активно помогают.

В 2021 году было отмечено 39 766 попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы.

Первое в этом году совместное патрулирование границы Беларуси осуществили белорусские и российские пилоты на истребителях Су-30СМ, сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси. 10 ноября 2021 г. Минобороны Беларуси информировало об усилении сил ПВО на западной и северо-западной границе РБ. С ноября-декабря российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и истребители Су-30СМ регулярно летают над границей Беларуси и Польши.

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