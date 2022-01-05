Появилось видео с предполагаемого места гибели политзаключенного Дмитрия Дудойтя 3 5.01.2022, 20:13

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Он спрыгнул с моста в Могилеве.

Сегодня могилевский портал mogilev.online опубликовал видео, на котором под мостом в Могилеве лежит тело спрыгнувшего человека.

Позднее правозащитники сообщили, что осужденный на два года «химии» политзаключенный Дмитрий Дудойть спрыгнул с моста, когда возвращался из поликлиники. Вероятно, что на видео попало именно место его гибели.

С 29 декабря 2021 года Дмитрий отбывал наказание в ИУОТ N43 в Могилеве.

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