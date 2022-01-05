Белорусское объединение рабочих: Мы вдохновляемся самоотдачей свободного народа Казахстана 5.01.2022, 21:08

Казахстанский народ уверенно движется к освобождению своей страны.

Белорусское объединение рабочих выпустило заявление в поддержку восставшего народа Казахстана:

— Два дня назад в Казахстане прошли первые акции протеста. Люди начали бастовать из-за повышения цен на газ. И всего за три дня народ Казахстана стал на пороге свержения годами выстраиваемого авторитарного режима Назарбаева.

Сплоченности, выдержке, силе и самоотдаче свободного народа Казахстана нам остается только восхищаться и вдохновляться. Белорусам очень многое стоит почерпнуть из этих трехдневных событий.

Мы, Белорусское объединение рабочих, выражаем слова солидарности и поддержки рабочим казахстанский предприятий, которые несмотря на запугивания, запреты и угрозы плечом к плечу стали против режима и сейчас уверенно движутся к освобождению своей страны.

Алга Казахстан!

Жыве Беларусь!

Слава Украине!

Свобода от диктата!

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