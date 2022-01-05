Белорусское объединение рабочих: Мы вдохновляемся самоотдачей свободного народа Казахстана
- 5.01.2022, 21:08
Казахстанский народ уверенно движется к освобождению своей страны.
Белорусское объединение рабочих выпустило заявление в поддержку восставшего народа Казахстана:
— Два дня назад в Казахстане прошли первые акции протеста. Люди начали бастовать из-за повышения цен на газ. И всего за три дня народ Казахстана стал на пороге свержения годами выстраиваемого авторитарного режима Назарбаева.
Сплоченности, выдержке, силе и самоотдаче свободного народа Казахстана нам остается только восхищаться и вдохновляться. Белорусам очень многое стоит почерпнуть из этих трехдневных событий.
Мы, Белорусское объединение рабочих, выражаем слова солидарности и поддержки рабочим казахстанский предприятий, которые несмотря на запугивания, запреты и угрозы плечом к плечу стали против режима и сейчас уверенно движутся к освобождению своей страны.
Алга Казахстан!
Жыве Беларусь!
Слава Украине!
Свобода от диктата!