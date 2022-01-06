Совет ОДКБ принял решение ввести войска в Казахстан
- 6.01.2022, 8:03
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Общая численность контингента — более 3 000 человек.
Совет Организации договора о коллективной безопасности принял решение направить «коллективные миротворческие силы» ОДКБ в Казахстан.
Об этом заявил глава совета ОДКБ, премьер-министр Армении Никол Пашинян.
В сообщении он подчеркнул, что решение было принято в связи с обращением президента Казахстана и «ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету, вызванной, в том числе, вмешательством извне».
«Миротворцев» отправляют в Казахстан на ограниченный период времени «с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране», подчеркнул он.
Помимо Армении, в состав ОДКБ входят Россия Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.
Согласно официальным данным, общая численность миротворческих сил ОДКБ — более 3 000 человек.
В первые дни января 2022 года Казахстан охватили массовые протесты: они начались как акции против повышения цен на газ, но быстро превратились в демонстрации с политическими лозунгами. Власти страны отреагировали массовыми задержаниями демонстрантов, силовыми мерами, интернет-блокадой и режимом ЧП в бунтующих регионах.
Ситуация развивается стремительно: на третьи сутки акций в Алматы и Алматинской области, Нур-Султане и Мангистауской области Казахстана запретили митинги и ввели комендантский час, начались столкновения с применением светошумовых гранат, а правительство отправили в отставку.
К вечеру 5 января протестующие захватили несколько правительственных зданий, в том числе аэропорт в Алматы.