Около резиденции президента Казахстана и мэрии Алматы идут интенсивные бои 6.01.2022, 8:21

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На площади происходит перестрелка между военными и вооруженными повстанцами.

На площади перед мэрией в Алматы и рядом со старой резиденцией президента Казахстана утром 6 января началась интенсивная перестрелка между военными и вооруженными людьми, сообщает ТАСС.

По данным российского информагентства, около 50 единиц техники, в том числе БТР, бронемашины и военные грузовики с вооруженными силовиками окружили по периметру площадь. В ее центре обосновались около 200 вооруженных повстанцев, некоторые с огнестрельным оружием.

Военные заставили мирных жителей отойти на расстояние 100 метров, после чего завязалась ожесточенная перестрелка

В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.

Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Ситуация развивается стремительно: на третьи сутки протесты охватили всю страну, начались столкновения с применением светошумовых гранат, а правительство отправили в отставку.

К вечеру 5 января протестующие захватили несколько правительственных зданий, в том числе аэропорт в Алматы.

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