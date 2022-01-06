В Казахстане остановлена работа всех банков

В Казахстане остановлена работа всех банков6
- 6.01.2022, 8:38
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Появилось официальное заявление Нацбанка страны.
Работа всех банков приостановлена в Казахстане, заявил официальный представитель Национального банка республики Олжас Рамазанов.
В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.
Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.
Ситуация развивается стремительно: на третьи сутки протесты охватили всю страну, начались столкновения с применением светошумовых гранат, а правительство отправили в отставку.
К вечеру 5 января протестующие захватили несколько правительственных зданий, в том числе аэропорт в Алматы.