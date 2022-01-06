Эксперт: Ввод войск России и Беларуси в Казахстан — это военная интервенция 15 6.01.2022, 8:48

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Приглашение ОДКБ делает режим Токаева незаконным.

Журналисты «Дождя» обсудили ввод войск ОДКБ в Казахстан с главным редактором сайта Carnegie.ru Александром Бауновым.

«Я не вижу в этом случае военной угрозы или угрозы потери союзника. Казахстан — это состоятельное государство с разветвленной государственной бюрократией и собственной силовой машиной, и подход, что казахи не могут стрелять по казахам, потому что они все братья, и давайте позовем славян и они помогут подавить бунт, я бы на такой призыв не откликался. И люди, которые идут очищать от взбунтовавшегося населения города, это не миротворцы, а в лучшем случае военно-политическая операция, а в худшем военная интервенция. Пока там нет хоть какого-то успокоения и понимания, какие стороны и о чем могут договориться, и где между конфликтующими сторонами могут встать миротворцы, это не миротворцы, а интервенты, которые могут быть приглашены законным правительством», — высказал мнение Баунов.

В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.

Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Ситуация развивается стремительно: на третьи сутки протесты охватили всю страну, начались столкновения с применением светошумовых гранат, а правительство отправили в отставку.

К вечеру 5 января протестующие захватили ряд правительственных зданий, в том числе аэропорт в Алматы.

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