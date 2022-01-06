Российские военные самолеты ИЛ-76 готовятся к вылету из Оренбурга в Казахстан 16 6.01.2022, 9:49

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Предположительно, сначала авиация отправится в один из регионов страны, где расположены другие воинские части РФ.

Российские самолеты ИЛ-76 готовятся к вылету из Оренбурга в Казахстан, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на свои источники.

Предположительно, сначала авиация отправится в один из регионов страны, где расположены другие воинские части РФ, затем предстоит перелет в Казахстан.

В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.

Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Ситуация развивается стремительно: на третьи сутки протесты охватили всю страну, начались столкновения с применением светошумовых гранат, а правительство отправили в отставку.

К вечеру 5 января протестующие захватили ряд правительственных зданий, в том числе аэропорт в Алматы.

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